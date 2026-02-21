[VIDEO] Turista femenino a perde control dal otro auto manda den mondi y kentel!

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente na Palm Beach, mesora a dirigi polis na e sitio Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di 2 dama turista den un Jeep Suzuki di huur a perde control dal otro auto manda esaki den mondi y a kentel den banda. Cu ayudo e dos damanan aki a logra sali for di auto cu a keda na werki. Mientras e otro auto a keda den e mondi. Polis a sera e caminda pa asina seguro y takelwagen por a hala e autonan for di banda di caminda. Mester bisa cu e otro auto den mondi no tabata ningun persona aden. Afortunadamente ningun persona a resulta herida.