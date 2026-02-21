[VIDEO] Dama chauffeur a bay banda robes di caminda auto contrario a purba desvia p’e y e dama a bay dal palo di lus

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida y pega den auto na Bloemond na Paradera, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe e equipo di rescate di bombero. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e Suzuki Swift bayendo pabao na dado momento a bay banda robes di caminda y e chauffeur contrario den un Hyundai Creta a purba kita p’e pa e no dal frontal riba dje pero toch a rasp’e den banda y a bay dal riba e palo di lus. E impacto cu e palo di lus tabata mucho fuerte te cu e dama su pia drechi a bay pega bao di e dashboard di e Swift. Na yegada di e ambulans y e bomberonan a haya nan mes ta corta e auto pa asina a logra libera e dama y sak’e pon’e den ambulans, Nan a atende y transporte mesora pa hospital.