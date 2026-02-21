Reflexion Diasabra 21 Februari 2026.

Un otro día mas den nos bida y nos tin di hasi uso di tur loke tin pa nos y hasi tur cos cu por pa e dia resulta uno hopi exitoso.
Nos ta lanta mainta tempran y gradici nos bon Dios pa otro regalo mas.
Si nos refleha un rato, y corda cuanto enfermo tin cu no por disfruta di bida manera nos, pasobra nan ta riba cama ?
Nos por wak cuanto hende tin den rolstoel cu no por usa nan pianan manera nos ?
Cuanto ta perde un brasa, of dos brasa pa motibo di un of otro virus cu nan a hanja ?
Cuanto preso ta priva di nan libertad pa motibo di un of otro delito.
Asina nos por sigi wak rond y mas y mas nos mester aprecia kiko Señor ta hasi pa nos.
No tin bida mas dushi cu ora nos ta lanta y gosa di naturalesa cu su flora y fauna bunita !!
Mas ainda ora nos mes por dicidi cu nos por hasi loke nos ta desea, por ejempel bai viaja, bai lama, bai keiro, bai tienda, bai baila !
Con cu nos mira, esaki ta biba, biba y gosa di bo bida.
No biba amarga, no biba bou comando di otro cu ta tenebo mane cria.
No carga demasiado responsabilidad.
No buska pa bo hanja stress bo curpa !