Militarnan a entrena cu algun socionan di seguridad na e planta electrico na Sint Maarten!

E destacamento militar na Sint Maarten a realisa un entrenamento realistico hunto cu NV GEBE na e planta electrico. Durante e entrenamento e militarnan a entrena intensivamente den un “drill” di bataya na e instalacion. Esaki ta proceduranan standard pa operacion den espacio chikíto y sera manera edificio y instalacionnan tecnico. E enfoke ta riba decision rapido, comunicasion cla y protecion entre nan mes. Hunto cu parti local y socionan di seguridad, e enfasis tabata riba colaboracion y coordinacion. E tipo di entrenamento aki ta fortalece e disposicion di e detache di militarnan pa proteha e parti Caribense di Reino, y na mesun tempo ta intensifica e colaboracion cu socionan local. Pa entrena hunto nan ta mas fuerte.