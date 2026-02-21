Bomberonan a bay yuda ambulans pa un persona di edad cu a cay for di stoel y su pia a keda pega bao un kashi

Diasabra mainta a drenta informe di cu un persona di edad lo a cay for di stoel y su pia a keda pega bao di un kashi, mesora a dirigi ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin topa cu un persona masculino di 78 aña kende su pia lo a keda pega bao di un kashi. Pero como esaki ta hopi pisa a pidi asistencia di bomberonan. Na yegada di e bomberonan mesora cu forsa a logra hala e kashi y libera e persona su pia. E personal di ambulans a atende pero e victima mes no tabata kier a bay hospital cu ambulans.