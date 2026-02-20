Como presidente di e comision di eleccion pa Comite Olimpico Internacional Nicole Hoevertsz ta anuncia miembronan nobo di e Comision di Atleta di IOC

Ayera durante un reunion na e “Olympic Winter Games Milano Cortina 2026”, Nicole Hoevertsz cu ta Secretaria General di Comite Olimpico Arubano (COA) y miembro di Comite Olimpico Internacional (IOC) a divulga e resultado di e eleccion pa candidatonan nobo pa e comision di atleta di IOC. Pa e eleccion aki, Nicole a keda escogi como presidente di e comision y a percura pa tur proceso cumpli cu e rekesitonan necesario y ta cumpli cu e procedura di “compliance”.

Despues di a splica e diferente procesonan cu a tuma luga y demas informacion importante, Nicole a duna di conoce e resultadonan final. Si ta desea di sa mas di e momento aki y ta desea di sa ken a gana, mira e video unda Nicole hiba palabra y ta nombra e ganadornan.