—-CUERPO POLICIAL TA INFORMA—-
Preocupacion pa Velocidad halto:
UNIDAD MOTORISA TA REPARTI 44 MULTA PA VELOCIDAD HALTO.
Den e ultimo dianan por a ripara cu tin varios accidente grave, caminda velocidad halto ta hunga un rol.
Den un forma preventivo pa asina baha e cifra di accidentenan y garantisa siguridad den trafico, Cuerpo Policial Aruba a intensifica e controlnan rond di e isla.
Diabierna anochi unidad motorisa a tene un control pa cu velocidad halto.
Esaki a tuma lugar na altura di Seroe Tijshi. E resultado di e control aki ta duna un bista preocupante di e comportacion di algun chauffeur den trafico.
Un total di 44 chauffeur a wordo haya boet pa maneha mas duro cu e velocidad maximo permiti.
E caso mas extremo tabata un persona cu a wordo gara coriendo na un velocidad di no menos cu 146 km pa ora.
Polis kier manda un aviso cla y raspa cu e controlnan aki lo sigi den e temporada aki.
KPA ta enfatisa cu e meta no ta djis duna boet, sino pa evita desgracia cu por costa bida.
Bo ta adverti! Tene bo mes na e regla nan di trafico of prepara pa ricibi boet halto.
Ban sea mas consciente den trafico. Corda cu yega bo destino safe tin mas balor cu yega liher of no yega mes. Corda bo tin bo famia ta wardabo.
Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.