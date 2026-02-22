Dama chauffeur di edad coriendo cu un Kia Picanto a perde control dal riba heavy equipment

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ya caba ambulans tabata na e sitio pero e dama mes no kier a haya atencion ni pa bay hospital. Segun por a compronde cu e wiel di e Kia a cay for di caminda y e dama a bira e stuur diripiente a auto a perde control y a bay dal un heavy equipment machine cu tabata staciona banda di e caminda e impacto tabata basta duro. Como cu e dama tabata papia poco cos straño y no tabata corda a yama ambulans toch pa bin controla e dama.