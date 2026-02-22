[VIDEO] Polis y ambulans a bay pa un accidente cu 3 persona herida na Sero Patrishi

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti ex-7World na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur masculino no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal fuertemente tras di un auto cu 2 dama aden. Debi na e impacto tanto e chauffeur masculino como e otro 2 damanan a resulta herida. Na yegada di e 3 ambulansnan nan a atende nan y transporta nan pa hospital.