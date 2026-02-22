Reflexion Diadomingo 22 Februari 2026.

Awe ta un dia di Dios pa nos relaha y duna Señor danki pa tur cos cu ta duna nos.
Nos semper ta keda na nos modo di biba y nos ta cumpliendo cu tur regla di bida cu Dios ta pidi nos.
Semper nos ta purba juda nos prohimo cu ta den nesecidad.
Señor Hesus henter su tempo cu e tabata por a hasi milagro y a juda enfermonan y handicapnan.
Tambe ela sinja nos cu no mester laga man drechi sa kiko man robes ta hasi.
Esey ta otro ley di humanidad pa ser un bon ciudadano den e mundo aki.
Si nos mantene nos bijbel como base den nos bida, nos forma di biba, nada lo por stroba nos pa logra e bon caminda cu nos mester den bida.
Nos lo biba un bida hopi felis, contento y sigur un bida largo.
Hopi confiansa y seguridad