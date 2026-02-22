Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente banda di Huan Zhan Supermarket na Montana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di e pick-up cu a sali dilanti di e auto cu tabata tin preferencia. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Chauffeur di pickup a sali dilanti auto banda di Huan Zhan Supermarket na Montaña
