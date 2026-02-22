Fundacion Lanta Papiamento ta lansa serie di video cortico pa conscientisa comunidad riba uzo di Papiamento. Ta invita tur hende pa celebra nos idioma

ORANJESTAD, 22 di februari 2026: Fundacion Lanta Papiamento ta anuncia lansamento di cinco video cortico, pa medio di e campaña titula “Papiamento: Nos Raiz, Nos Futuro”. E videonan aki tin como obhetivo promove uzo consciente di Papiamento den bida diario y den educacion. Cada video tin un duracion di 15 seconde y ta enfatisa Papiamento como idioma di identidad y union pa nos comunidad.

Na ocasion di Dia Internacional di Idioma Materno, dia 21 di februari, e videonan a cuminsa pasa durante e programacion di Telearuba, partner den e proyecto aki, y tambe riba plataformanan social di Fundacion Lanta Papiamento, esta Facebook y Instagram. Tambe nan ta disponibel riba Coleccion Aruba (coleccion.aw).

Cada video ta presenta situacionnan di bida real, caminda hende ta papia Papiamento cu orguyo. Un ehempel ta un mama cu ta stimula su yiu pa papia Papiamento y un maestra cu ta inspira su studiante pa balora nos idioma. Tur video ta caba cu e yamada pa accion: “Nos idioma Papiamento, cuid’e”.

Fundacion Lanta Papiamento por a haci e proyecto aki danki na e sosten financiero di Comite Conmemoracion Pasado di Sclavitud. Ta gradici tur colaborador y talento local cu a contribui pa e produccion por a bira realidad: Creator Films/Ronney Dotel, e actornan y studiantenan Nelson Gonzalez, Tuesday Irwin, Katelyn Lejuez, Roos van der Sloot, Lupita Bernabela, Luz Mary Pabón, Rubia Bernabela, Alisaène Abdul, Shahayra Croes y Christopher-John Lejuez. Ta gradici specialmente tambe Biblioteca Nacional Aruba, Departamento Arubiana-Caribiana, Fleur Up Boutique y Telearuba.

Pa mas informacion sigui Fundacion Lanta Papiamento riba social media y sintonisa Telearuba pa wak e videonan inspirador aki.

Corda cu Papiamento ta nos raiz y tambe ta nos futuro.