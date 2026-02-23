[VIDEO] Accidente cu 3 hende herida na e rotonde banda di Superfood

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde banda di Superfood na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un di e dos autonan lo a cambia di “lane” y a pasa dal e otro. Yegando e rotonde e autonan Kia Picanto cu 2 dama latino na e banda robes y na e banda drechi e Toyota Corolla maneha pa un hoben local riba e rotonde un a pasa dal e otro y como cu ambos chauffeur a hala nan respectivo auto despues di e impacto tabata tin declaracionnan contradictorio lo mester bay saca afor den oranan di dia ora logra mira e grabacion na e rotonde eynan. Debi na e impacto tur 3 persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e 2 damanan cu a resulta herida y a transporta nan pa hospital mientras e hoben a ser revisa na e sitio mes. Polis a keda di sigui investiga e caso akinan den transcurso di e dia.