Reflexion Dialuna 23 Februari 2026.

Awe cu hopi gana ta habri un siman nobo, nos ta cuminsa gradici nos bon Dios cu nos oracion pa gradici Señor pa tur cos bunita y pa un otro bunita dia mas.
Nos tin nos deber, y nos compromisonan y pa cumplí cu leynan di Dios.
Mane nos sa cu nos Hesus a bin na mundo pa cambia direcion cu hendenan tabata bai, cometiendo pica y biba sin reglanan, sin corda cu riba un dia mester duna cuenta.
Hesus tabata tin hopi poder cune, e tabata tin un mandato y su misión.
Un tarea pa cambia y trese hopi hende cune bek, pero tambe hopi enemigo.
Asina mes Hesus tabata sigui cu su tarea, te hasta tabata bai den debate den tempel cu sabionan cu no ta kere.
Cada biaha esnan cu no kier kere den dje tabata persiguiendo E.
Aki nos ta sinja cu den bida mester cuida di mal elementonan.
Hopi biaha nan ta mas serka di bo, cu bo mes ta pensa.
Ora bo ta asina exitoso, cu bo ta crese den fama y den hende cu ta sigiendo bo, mas y mas nan ta sigui bo, y purba di trata na kibrabo, te hasta tirando golpi bou faha.
Esaki ta e realidad di bida.