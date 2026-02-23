 Posted in INCIDENTE

Controlnan di polis ta continua a para varios auto y controlando tur cos!

07:49  February 23, 2026  Leave a comment

Dialuna mainta a habri cu polisnan controlando autonan na varios punto. Ta parando varios auto controlando tur documento y si e auto ta den bon condicion. Na Tanki Flip a para varios auto y boet chauffeurnan cu no tin su cosnan na ordo.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *