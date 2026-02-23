—-Cuerpo Policial Ta Informa—-

UNIT NARCOTICA CU TRES DETENCION Y DROGA “HASJ” CONFISCA

Recientemente a wordo intercepta diferente barco cu carga di droga (hasj) aden. Den total 4 kilo di hasj a wordo confisca. Relaciona cu e carganan Unit Narcotica a haci dos entrada hudicial.

Team di aresto a haci entrada hudicial na un percela na Bubali y na Seroe Patrishi.

A detene un hende homber naci na Aruba di inicial F.A.G. di 35 aña , un hende homber naci na Aruba di inicial M.J..D.G. di 26 aña y un hende muher na Aruba di inicial S.M.J. di 23 aña.

Durante e entrada hudicial a haci uso di diferente departamento di Cuerpo Policial Aruba entre otro Team di Aresto, Unit K-9 y polis uniforma.

No ta descarta cu lo por tin mas detencion den e caso encuestion.

Cuerpo Policial ta keda haci un apelacion na esnan cu sa algo of a wak algo pa yama tiplijn 11141. Bo ta keda anonimo.