—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—

UN DETENCION Y UN BOTO YENA CU DROGA CONFISCA

Dialuna mainta pasa di 8’or central di polis ta notifica personal di UGC( Departamento di Crimen Organisa)di un boto cu lo a yega canto na un boca pariba di Boca Mahos.

Mesora central ta manda patruya di polis di Sta Cruz pa bay na e sitio menciona. Polis na caminda pa e asistencia ta topa cu un persona masculino canado banda di caminda y ta full muha.

Polis ta para di biaha y ta atende cu e homber y ta resulta cu e tabata abordo di e boto cu a yega canto un rato pasa. Ta trata aki di un homber nacionalidad Colombiano y e la wordo deteni bao sospecho di leynan vigente di droga.

Polis cu a presenta na e sitio encuestion a topa cu un cantidad di droga entre otro den e boto y scondi na tera. E boto y bultonan di droga a keda confisca. Cu ayuda di Kustwacht a move e boto pa asina sigi cu e investigacion.

Na e sitio tanto polis di Sta Cruz, K-9 Unit y otro departamentonan concerni a yega pa duna un man.

Investigacion ta adando y no ta descarta cu lo tin mas detencion.

Cuerpo Policial ta haci un apelacion pa esnan cu a wak algo of sa algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.