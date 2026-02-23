OM ta exigi castigo den caso Caret [🇦🇼🇳🇱]

Corte den Prome Instancia a trata awe e caso penal yama Caret. E caso aki, cu a atrae hopi atencion di publico, ta regarda e tiroteo caminda A.C. Lanoy a perde su bida debi na un bala di polis.

Ministerio Publico a hiba dos agente policial, R.R.G.D. y M.V., dilanti Hues y a acusa nan di complicidad di homicidio. Segun e acusacion, ambos a tira varios biaha den direccion di e auto di Lanoy riba 9 di februari 2025 den oranan di madruga.

Claro cu polis tambe mester duna cuenta den Corte ora nan wordo sospecha di a comete hechonan penal serio. Durante e caso, e punto principal di discusion tabata si e dos agente por wordo teni penalmente responsabel pa e fayecimento di Lanoy.

Ministerio Publico ta sali for di e punto di bista cu, aunke nan no tabatin mal intencion, e agentenan policial, dor di tira varios biaha dirigi riba e auto di Lanoy, a concientemente tuma e riesgo cu e chofer hoben por wordo alcanza fatalmente pa bala.

Ta pesey cu Ministerio Publico ta persigui e dos agentenan policial pa complicidad di homicidio. Ambos a declara cu nan mester a defende nan mes y cu nan tabata den un situacion menazante.

Pero Ministerio Publico a conclui, a base di e grabacionnan di video, cu no tabatin ningun condicion di defensa propio. Ademas e cantidad grandi di tiro no tabata den ningun relacion rasonabel cu e situacion e anochi ey.

Ministerio Publico a conclui awe cu por papia di complicidad di homicidio, y a pidi castigo igual contra e dos sospechonan. Contra tanto R.R.G.D. como contra M.V., a exigi un castigo condicional di 12 luna, cu un periodo di prueba di dos aña, y 180 ora di trabou pa comunidad.

Pa yega na e exigencia di castigo, diferente circumstancia a wordo tuma na cuenta. Pa cuminza, e sospechosonan a causa hopi tristesa na famia di Ayden Lanoy, kendenan mester sigui biba sin nan ser keri. E incidente tabatin un impacto grandi den comunidad di Aruba. E hecho cu polis a tira tanto biaha riba un auto y cu un persona a muri pa motibo di esaki, a crea un ola di indignacion. E violencia den un bario residencial a causa sentimentonan di inseguridad y intrankilidad cerca ciudadanonan.

Al mesun tempo, e hecho a hiba na un condena publico di e dos agentenan y nan famia. Nan a wordo poni riba portalnan di noticia y medionan social, a wordo lastra malamente, y a ricibi menasanan grave.

A tuma na cuenta tambe cu esaki no ta un caso penal tipico, den cual un persona cu un arma ilegal ta tira riba un otro. Ta trata aki di agentenan policial, di kendenan ta wordo spera cu nan ta drenta den situacionnan peligroso. Polis ta esun cu ta dal un paso pa dilanti unda un ciudadano ta dal un paso patras. Ta pesey mes cu polis tin permiso pa tuma decisionnan dificil y pa usa violencia. Pero e uso di forsa ta mara na reglanan stricto. Ora un agente policial, den e afan di e momento, tuma un desicion robez, e agente ey por y mester wordo persigui penalmente. Esaki a wordo considera tambe den e determinacion di castigo.

Hues lo cera e caso dia 16 di maart venidero y lo probablemente dicta sentencia riba 2 di april.

Eis OM in zaak Caret

Het Gerecht in eerste aanleg heeft afgelopen vrijdag en vandaag de strafzaak genaamd Caret inhoudelijk behandeld. De zaak, die grote publieke belangstelling trok, draait om het schietincident waarbij A.C. Lanoy door een politiekogel om het leven kwam.

Hiervoor staan twee politieagenten, R.R.G.D. en M.V., terecht. Zij worden verdacht van medeplegen van doodslag. Beide agenten hebben in de nacht van 9 februari 2025, na een achtervolging, geschoten op de auto van Lanoy.

Ook politieagenten moeten zich in een openbare zitting verantwoorden als zij worden verdacht van ernstige strafbare feiten. Op de zitting stond de vraag centraal of de twee agenten strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het overlijden van Lanoy. Het openbaar ministerie gaat ervan uit dat er weliswaar geen boos opzet was, maar dat de agenten, door meerdere keren gericht op de auto te schieten, bewust het risico hebben genomen dat de jonge bestuurder fataal zou worden getroffen.

Het openbaar ministerie heeft de politieagenten daarom vervolgd voor medeplegen doodslag. Beide agenten verklaren dat zij zich moesten verdedigen en in een bedreigende situatie waren terechtgekomen. Allereerst concludeert het openbaar ministerie aan de hand van de beelden dat geen sprake is geweest van zo’n zelfverdedigingssituatie. Bovendien stond het grote aantal schoten in geen enkele redelijke verhouding tot de situatie die nacht.

Het openbaar ministerie heeft vandaag geconcludeerd dat sprake is geweest van medeplegen doodslag en tegen beide verdachten dezelfde straf geëist. Zowel voor R.R.G.D. als voor M.V. vraagt het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden, met een proeftijd van twee jaar, en een werkstraf van 180 uur.

Voor de strafmaat zijn veel omstandigheden meegewogen.

Allereerst is er veel verdriet veroorzaakt bij de nabestaanden van Ayden Lanoy, die zonder hun dierbare verder moeten leven.

Het incident heeft bovendien grote impact in de Arubaanse samenleving. Dat de politie veelvuldig op een auto schoot en daarbij een persoon doodde, leidde tot een golf van verontwaardiging. Dit geweld in een woonwijk zorgde voor onrust en gevoelens van onveiligheid onder burgers.

Tegelijkertijd heeft het feit geleid tot een publieke veroordeling van beide agenten en hun families door hen op nieuwssites en sociale media te zetten, door het slijk te halen en zelfs ernstig te bedreigen.

Ook is meegewogen dat dit geen typische strafzaak is waarbij een persoon met een illegaal wapen op een ander persoon schiet. Het gaat om agenten van wie wordt verwacht dat zij zich in gevaarlijke situaties begeven. Dat zij een stap naar voren doen daar waar een burger een stap naar achteren doet. Daarom is het hen toegestaan om ingrijpende beslissingen te nemen en geweld te gebruiken. Daaraan zijn strenge regels verbonden en ook als een agent in de hectiek een verkeerde beslissing heeft genomen, kan en moet de agent daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd. Dit wordt in de strafmaat meegenomen.

De rechter zal op 16 maart de zaak sluiten en mogelijk op 2 april uitspraak doen.