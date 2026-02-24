[VIDEO] Accidente cu dobel impacto entre 2 vehiculo cu 2 hende herida na Bubali

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu impacto basta fuerte y hendenan herida dilanti un “cocktail lounge” na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Kia Sportage a bay subi e caminda sin a duna preferencia na un Hyundai di pariba cual a purba desvia na man robes pa e impacto pero asina mes ambos auto a bay pazuid di caminda. E Hyundai a bay dal riba e cura di e cas mientras e Sportage a keda pega riba un piedra. Debi na e dobel impacto tanto e chauffeur como e pasahero den e Hyundai a resulta herida mientras e chauffeur di e Sportage a keda ileso. Na yegada di e 2 ambulansnan nan a atende e ambos herido y a transportanan pa hospital.