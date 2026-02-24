Reflexion Diamars 24 Februari 2026.

Awe nos ta cuminsa nos dia cu hopi energia, pa nos por hasi nos dia lo máximo y exitoso.
Nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios, pa tur cos bon cu e tin pa nos y pa keda cu nos unda cu nos por ta.
Un bisinja a bisa e otro ; no perde tempo pa bo wak mi bida, usa e tempo pa drecha di bo mes !
Aki nos ta mira cuanto sabiduria esun bisinja ta trese padilanti.
Mescos cu : bo ta mira e splinter den mi wowo, pero bo no ta mira e balki den bo mesun wowo.
Tin hopi comparación cu ta wordo trese padilani, pa pone nos hendenan comprende bida y juda nan curpa den nan bida.
Hesus tambe a usa hopi charada, y comparación den su momentonan cu e tabata dirigi cu su pueblo.
Awendia nos cu nos talento meter juda esun cu mester ayudo y sosten.
Esaki ta locual nos Señor ta sinja nos.