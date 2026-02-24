 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Dashcam a capta accidente na rotonde banda di airport

08:31  February 24, 2026

Dialuna atardi a drenta den nos inbox un video di un accidente na e rotonde banda di airport unda un auto a bay cambia “lane” mientras auto ta pasando y a dal esaki despues ela subi e lomba di cacho y sigui bay.

