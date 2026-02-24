AHATA: Nos ta participa den dialogo cu tin procesorasonabel y productivo 24 februari 2026

AHATA a nota cu Minister President a publicamente bisa variosbiaha cu AHATA of “hotelnan” no kier dialoga cu gobierno. Nos kier aclarea e cantidad di conversacion y comunicacion cu a tuma lugar entre e asociacion y e Ministerio di AsuntonanGeneral desde cu gobierno nobo a sinta.
Aki ta un lista cronologico:
Durante prome siman di juni 2025, tur gerente di hotel a sinta un pa un cu Minister President y AHATA pa scucha su deseonan.
Despues Minister President a invita e gerentenan hunto pa un dialogo (sin mucho aviso) y avisando cu e topico principal lo tabata e deseo pa un pausa den desaroyo di camber di hotel.
AHATA, den 3 reunion tras di otro cu Minister President, a splika cu nos ta alinea riba e meta pero cu gerente di hotel no tatuma decision riba desaroyo di camber. A duna conseho pa gobierno sinta cu e inverstionista cu a ricibi permiso legal di gobierno pa traha kamber. Ademas AHATA a enfatisa cu mesterinclui desaroyo di condominio den e esfuerso pa pone un pause na desaroyo.
Riba otro topiconan di dialogo, AHATA a informa cu un dialogoreal y sincero ta basa riba participacion di diferente partido di comunidad den e decision riba: topico, lista di participante, fecha di reunion, y temporada di preparacion. AHATA ta alineacu Minister President riba e metanan pa un mihor Aruba, pero ta desea un proceso democratico pa dialogo y kier evita un procesounilateral.
Na augustus 2025 AHATA a manda un propuesta pa e proceso di dialogo nacional, y a ricibi contesta cu e Ministerio ta di acuerdocu e proceso recomenda.
Asina mes a bolbe ricibi invitacion pa un dialogo cu a organisaunilateralmente di parti di ministerio, y AHATA a bolbe mandaun carta na october 2025 pa ripiti e sugerencia pa un procesoproductivo y democratico.
Pa sigura cu ta demostra deseo pa dialoga productivamente, Hunta di AHATA a invita Minister President pa nan reunion di december 2025. Durante e reunion Minister President a confirma cu tabatin un acuerdo pa un proceso di planea hunto, y cu lo cuminsa e proceso ey.
Mientrastanto, AHATA, y mas gremio, a participa den un proceso separa di dialogo riba un topico especifico (ley di pensioen general) na augustus 2025. Siman pasa e mesun grupocu a participa den e dialogo a ricibi un invitacion di un dia pa otro pa un “Dialogo Social” cu 5 documento pa lesa y cu 5 topico riba agenda. Hunto cu varios otro gremio, nos a laga sa cu nos ta pidi tempo pa lesa e documentonan prome cu mesterdrenta un reunion. Ademas, nos conhuntamente a pidi pa participa den determina topiconan riba agenda si ta desea di organisa un “dialogo social”.
AHATA semper a keda consistente den su posicion di ta dispuesto y honra pa dialoga y nos ta convenci cu nos peticionpa un proceso democratico y productivo ta rasonabel. Pa tin dialogo exitoso, mester tin un ambiente di confiansa y respetmutuo.
Riba topico separa di Palapa, nos tin hopi tempo ta pidi pa reunion y ta puntra kiko ta pasando cu e proceso pa yega na un Beach Policy nobo. Contesta nos ta haya di hopi tempo ta cu sector publico ta trahando riba dje, y despues nan lo sinta cu stakeholders. Nos ta respeta e proceso y ta respeta cu beach ta publico. AHATA a pidi un reunion cu e minister encarga comointroduccion y pa conversa riba varios tema, incluyendo e pleitamento pa palapa cu ta tumando lugar entre bishitante. E intencion ta pa yuda cu solucion cu ta mantene e derecho di tur local riba beach publico y alabes ta evita pleitamento entre bishitantenan di cruiseship, vacation rental, y guest di hotel pa sombra. Nos meta comun mester ta pa evita cu hende mesterpleita pa tin proteccion di solo fuerte.
Cu tur e experiencianan aki, nos no ta compronde e acusacion di ta evita dialogo. Simplemente ta pidi pa papia cu representantecorecto y pa tin un proceso corecto. Ta hopi lamentabel orapolitico y gobernante ta skohe di antagonisa comunidad contra e sector hotelero en bes di busca solucion pa yega na un turismo controla y paz riba nos isla.
Nos mester agrega cu desde comienso di e gobierno actual, nos a forma parti di varios reunion productivo cu diferente Ministerio, y nos ta aprecia e oportunidad cu cada Minister a ofrece pa conversa y yega na comprencion mutuo pa sigura bienestargeneral di nos pais. Nos ta keda dispuesto pa participa den reunion y dialogo cu ta basa riba un proceso rasonabel y respetuoso, sin antagonismo.