[VIDEO] 3 Dama herida den un accidente cu 3 auto envolvi banda di Napa na Santa Cruz

Diamars merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Napa na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un auto bayendo pabao tabata coriendo banda robes di caminda cual a forsa un pick-up bayendo pariba pa desvia pero tras di e pick-up tabata bini un Nissan Tiida cu no a ripara e maniobra di e pick-up y a bay dal fuertemente tras di esaki mientras inmediatamente despues di e impacto aki un Toyota Camry tambe a bay dal den banda di e Tiida. Na yegada di e ambulans nan a atende e damanan chauffeur di e Tiida y e Camry como tambe e dama pasahero den e pick-up na e sitio mes.