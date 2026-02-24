 Posted in INCIDENTE

Ambulans a bay pa persona cu a bira malo despues di pika door di abeha

15:44  February 24, 2026

Diamars atardi a drenta informe di cu un persona a bira malo despues di a ser pica pa abeha, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora a atende y mester a transporte cu urgencia pa hospital ya cu e tin alergia.

