Posted in INCIDENTE Ambulans a bay pa persona cu a bira malo despues di pika door di abeha 15:44 February 24, 2026 Leave a comment Diamars atardi a drenta informe di cu un persona a bira malo despues di a ser pica pa abeha, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora a atende y mester a transporte cu urgencia pa hospital ya cu e tin alergia.