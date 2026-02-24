Un maneho sostenibel di destinacionnan turistico Aruba Tourism Authority y Aruba Conservation Foundation a marca e comienso di nan aliansa strategico  

Diabierna 20 di februari, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Aruba Conservation Foundation (ACF) a tene e ‘kick-off meeting’ oficial cu ta forma parti di un aliansa strategico cu a ser firma na comienso di aña 2026. E meta di e aliansa strategico aki ta pa fortalece e compromiso di Aruba pa cu maneho di destinacion responsabel y sostenibilidad a largo plaso. Presente tabata Ronella Croes, CEO di A.T.A., Tyson Lopez, CEO di ACF, Rubiela Lampe-Chiquito, Managing Director di ACE Firm Engineering, hunto cu Reigene Geerman, Project Manager di ACE Firm Engineering, y demas representantenan di A.T.A. y ACF.
Esaki ta otro aliansa strategico importante cu ta forma parti esencial di maneho di turismo. E colaboracion aki ta alinia completamente cu e plannan strategico di A.T.A, cu ta inclui un enfoke mas fuerte riba compromiso di stakeholder y aliansanan significante cu organisacionnan no-gubernamental y institutonan educativo. A.T.A. tin aliansa clave cu CEDE Aruba, Cas di Cultura, EPI y EPB, Stimami Sterilisami, Comite Olimpico Arubano, Aruba Excellence Foundation y Aruba Hospitality & Security Foundation, entre otro. E asociacion cu ACF ta representa un otro paso importante den avance di e obhetivonan aki.
Pa algun aña caba Aruba Tourism Authority a adapta su prioridadnan den mercadeo turistico, cambiando mas y mas ainda di cantidad pa calidad. E direccion ta uno critico. Aunke semper e tabata parti di maneho di A.T.A. y tur concerni, teniendo cuenta cu ‘tur’ reto! Conhunto ta continua y progresa. Ta opta pa atrae e huesped cu un poder di compra mas halto pa nos isla. E grupo aki tambe tin expectativanan ora nan ta cu vakantie riba nos isla, pa cual a cera un aliansa strategico cu ACF, pa hunto garantisa un miho balans den kico ta ofrece e huesped, den cual ta tene cuenta cu tur aspecto, incluyendo naturalesa y medio ambiente.
A construi e base na aña 2024
A inicia e colaboracion entre A.T.A. y ACF formalmente na aña 2024 cu firmamento di un Memorandum of Understanding (MoU). E acuerdo aki a pone un base solido pa un relacion productivo y impactante enfoca riba proteccion y preservacion di medio ambiente natural di Aruba, fomentando un relacion balansa entre naturalesa y turismo desaroyando experiencianan sostenibel pa e huespednan. Desde su inicio, e colaboracion a reenforsa e balornan comparti rond di conservacion, educacion y desaroyo di turismo responsabel.
Mirando pa dilanti: Aña 2025 y mas aleu
Cuminsando na aña 2025, e aliansa a drenta un fase nobo cu implementacion di e iniciativanan clave cu ACF ta prepara pa entrega alinia cu e vision di A.T.A. pa maneho di destinacion responsabel.
Atraves di e colaboracion aki, lo traha hunto riba e siguiente puntonan di prioridad:
- Inversion den infrastructura pa nos huespednan cu lo yuda guia nan den naturalesa di un manera cu ta proteha area sensibel y ta sostene acceso responsabel.
- Colaboracion den conservacion cu ta inclui creacion di e prome Centro di Conservacion Marino di Aruba, cu lo wordo maneha door di ACF. E centro aki lo ta basa riba cienca, enfoca riba educacion y restauracion di biodiversidad marino y salud sostenibel di ecosystema na largo plaso.
- Esfuerso conhunto pa aumenta conscientisacion publico por medio di campañanan autentico y impactante. Esaki ta esencial pa proteccion na largo plaso y conducta responsabel den naturalesa y mas aya.
- Anuncionan riba borchi: Mehora e borchinan / señal di caminda y informacion.
E aliansa strategico lo ta di aña 2025 te cu 2028, marcando un colaboracion di tres aña diseña pa logra un impacto duradero.
“Temponan a cambia, mundo a desaroya y loke un turista tabata gusta 20 aña pasa, awe ta diferente. Mas y mas turista ta opta pa sostenibilidad, ta aprecia naturalesa mas y ta sostene durabilidad. Semper Aruba a fungi como un ehempel turistico den Caribe. Y den esaki tambe nos kier ta un ehempel, pa por conserva tur e bunitesa di nos isla tambe pa e generacionnan cu ta sigui”, asina Ronella Croes, CEO di A.T.A. a indica na e reunion special aki. “Esaki no ta djis un acuerdo pa un relacion di tabou conhunto. Esaki ta un comienso nobo di un modelo nobo, adapta na e tempo actual, mara na deseonan di awendia y pa garantisa cu nos tesorosonan natural lo t’ey pa hopi generacion mas”.
“Pa ACF, e acuerdo aki ta un reafirmacion di nos responsabilidad pa proteha y restaura e biodiversidad y ecosistemanan natural di Aruba”, ta comenta Tyson Lopez, CEO di ACF. “Naturalesa no ta un recurso pa uza, sino un sistema bibo cu ta sostene bida, nos bienestar y e futuro. ACF ta comprometi pa maneha acceso na naturalesa di un manera responsabel y sostenibel, cu respet pa su balor, su fragilidad y su capacidad di recuperacion. Tur decision cu nos ta tuma awe mester contribui na ecosistemanan mas saludabel, biodiversidad mas fuerte y un isla cu por sigui sostene tanto su comunidad como su bishitantenan pa hopi aña cu ta bin.”
Fortificando e compromiso di sostenibilidad di Aruba
E aliansa entre A.T.A. y ACF ta un colaboracion valioso cu ta combina e vision di maneho di destinacion di A.T.A. cu e experticio di ACF den conservacion di medio ambiente. Hunto, ambos organisacion tin como meta pa balansa crecemento di turismo cu proteccion di medio ambiente, engrandece experiencianan di huesped pa medio di infrastructura y educacion y posiciona Aruba mas aleu como un lider den turismo sostenibel den region.