[VIDEO] Chauffeur burachi a dal e tubonan pa sera acera y a gaña cu un dama tabata na stuur!

Diamars anochi a drenta informe di un accidente na Wilhelminastraat dilanti edificio di ex-Ministerio Publico, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un Suzuki Swift cual tabata maneha pa un homber bao influencia cu no tin rijbewijs y ta declara cu ta un dama tabata na stuur pero ela core bay. Polis a observa e camaranan den cercania y tabata personanan cu tabata na e sitio y cu a mira a declara cu ta e mes tabata na stuur. Polisnan mesora a test e chauffeur y a comproba cu e ta bao influencia ademas di a purba gaña e polisnan nan a detene.