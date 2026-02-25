[VIDEO] Auto cu a bay subi caminda no a ripara e dama peaton coriendo banda di caminda y a dal e cu e spiel!

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda 2 dama cu ta sordo mudo birando e crusada a bay subi net ora cu un dama cu ta coriendo banda di caminda y a bin dal riba e spiel di e auto y a dal abao. E dama peaton a bisa cu e ta ok pero pa tur seguridad a laga e personal di ambulans control’e. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.