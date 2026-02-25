—CUERPO POLICIAL ARUBA—
UNIT NARCOTICA CU ENTRADA HUDICIAL 3 DETENCION, 167 KILO MARIHUANA Y 1 ARMA DI CANDELA CONFISCA
Enconexion cu un caso na unda aña pasa un totol di 167 kilo di marihuana a wordo intercepta via carga pa Aruba tres persona a wordo deteni. Unit Narcotica no a para keto y a sigui investiga, compila informacion importante pa combati criminalidad cu a conduci na detencion di 3 persona. Ta trata di e hombernan di inicial J.G.A.A nacionalidad Venezolano di 30 aña y C.A.R.A nacionalidad Venezolano di 35 aña tambe e hende muher di inicial Y.V.C.R naci na Aruba di 43 aña di edad.
A haci un entrada hudicial na un percela na Cayenastraat y na Bakval. Durante e entrada hudicial Unit Narcotica a canta bingo y a haya un arma di candela y esaki a wordo confisca pa mas investigacion.
Pa cu entrada hudicial a haci uzo di Teamnan special pa ehecuta un tremendo accion bon cordina ta trata di Team di aresto, Unidad di k-9 di polis, BFTO y polis uniforma.
Tremendo trabou di Unit Narcotica y no ta descarta cu lo tin mas detencion.
Cuerpo Policial ta haci un apelacion cu si bo sa algo of bo a mira algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.