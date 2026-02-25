CU ZWAAILICHT Y SIRENA, POLIS A MOBILISA Y ESCOLTA UN MUCHA HOMBER DI 5 AñA CU TA LUCHANDO PA SU BIDA.

Diamars atardi central di Polis ta wordo notifica door di AC (alarm central) di un caso serio na unda cu un mucha homber di 5 aña a yega na Imsan y e no ta reacionando.

Mesora dokter y personal na Imsan a cuminsa cu reanimacion y trahando hunto den equipo a logra haya un pulso.

Mirando e seriedad di e situacion di e mucha homber a pidi pa polis yuda habri caminda pa ambulance transporta e mucha cu maximo urgencia pa hospital.

Mesora diferente unidadnan policial di diferente districto a activa mesora conhuntamente cu unidad motorisa bou coordinacion di Central di Polis a cera diferente crusadanan importante pa habri caminda pa e ambulance por yega liher pero sigur Hospital.

Dokter y personal na Hospital tabata den espera di e mucha homber pa asina brind’e prome assistencia medico. E situacion di e mucha homber ta critico. Awe durante dia e la wordo transporta cu air-ambulance pa Colombia.

E prome informe di Polis ta indica cu lo a haya e mucha homber den un vehiculo cu ta wordo uza pa transporte di mucha, di scol pa e creche cu e ta bishita. Na momento cu a haya e mucha homber e no tabata reacciona y e lo tabata tin basta rato den e vehiculo.

E caso ta den man di autoridadnan concerni pa asina investiga kico a pasa cu e mucha homber di 5 aña cu a wordo haya den un vehiculo sin reaccion.

Cuerpo Policial Aruba pidi nos comunidad pa haci un oracion pa e bida di e mucha homber tambe sosten pa e famia cu ta pasando den momentonan dificil.