TEAM SNOR LO ENFRENTA SERO BLANCO!

Calabas/Kudawecha – Diasabra awo, 28 di februari, net riba e ultimo dia de februari, Team Snor lo enfrenta nan eterno rival, esta Team Sero Blanco, cuminsando desde 8’or di anochi. E anochi aki lo mester wordo “vastgeprikd” riba kalender como otro sambombaso den domino! No ta di awo, pero di basta tempo caba e ekipo procedente di “White Mountain” tin un “appeltje te schillen” cu e team cu a bolbe habri temporada nobo biento en popa! E mundialmente famoso Domino Square Garden, situa net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, lo bay ta chikito p’e avalancha di fanatico di ambos ekipo cu lo bin apoya nan team y, mas cu claro, probecha dje snacks por nada cu ta skeiro rond full halftime! Manera di custumber, entrada lo ta completamente gratis pa pueblo en general y e pasapalonan lo ta “reketekete” totalmente por nada.
E aña aki Snor a bolbe habri temporada cu bon pia, y mas cu logico e ta cargando e bijnaam “Da Team to Beat”. Varios team lo no ta di acuerdo, of hisa schouder y bisa “tcht!”, pero un cos mester admiti si cu Team Snor, bou liderasgo dje flamante stratega Nelson “Snor” Perez acompaña pa su temibel side kick kende ta famoso pa salbar e team den oranan sumamente preta, awe en dia ta un dje ekiponan cu mas duro pa surpasa. Mas cu claro, Sero Blanco lo tin gana pa nan t’e team cu lo pone Snor dobla bigote warda! Pues shonnan, diasabra awor 28 di februari, cuminsando pa 8’or aya ne palacio di domino na Kudawecha, e grandioso encuentro entre Team snor contra Sero Blanco DT!