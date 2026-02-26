Reflexion Diahuebs 26 Februari 2026.

Awe nos ta habri nos dia cu hopi tristesa, si mira loke ta pasa riba nos pais.
Hoben di 5 aña urgente pa exterior después di sufri accidente.
Nos kier gradici nos bon Dios pa otro dia cu nos por ta disfrutando di dje.
Mane nos ta bisa semper cu cada dia, cada hora cu bo por gosa, hasi esaki cu gran amor, pasobra e horanan cu lo a pasa, e dia cu lo a pasa, no ta bolbe jamás.
Den nomber poderoso di Hesus, nos ta pidi judansa pa esun cu mester di dje, pa tur cu ta sufri di un of otro enfermedad, pa tur esunnan den nesecidad.
Tata ta hopi bon pa nos, E ta comprende nos completamente.
Hesus a bini na mundo cu un tarea hopi pisa, pasobra e mester a paga pa nos picanan cu su bida.
Nos tur sa cu nos ta den temporada di cuaresma, ta tempo di pidi pordon y purba cuminsa di nobo.
Con carga nos por ta, con desespera cu nos por ta, Senor ta bisa nos, no perde speransa, ni pasobra otronan cu ya a entrega, nunca perde speransa prome cu Dios dunabo palabra!!
Nunca perde speransa, pasobra leuw aya tin un lus ta aserka.
No perde speransa, pe sunnan cu a mira e tempo a bira skur.
Maske con kibra bo curason por ta, no perde speransa !!