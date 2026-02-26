A combersa riba posibel proyectonan interesante pa engrandece karate na Aruba COA a reuni cu Aruba Karate Bond y Aruba Sports Hub

Recien a reuni cu presidente Gustavo Velasquez y Vice Presidente Felix Tromp di Aruba Karate Bond (AKB) y miembronan di e organisacion “Aruba Sports Hub” cu ta ser representa door di atleta di Karate Nathan Boekhoudt y entrenador y medayista Olimpico Stanislav Hurona. Stanislav Hurona ta un atleta y entrenador cu ta mundialmente reconoci pa su logranan, unda a logra un medaya di brons na Tokyo2020 y medaya di oro na e World Games di Wroclaw di 2017 pa su pais di Ukrania. Stanislav ta na Aruba actualmente na Aruba den conexion cu un campo di entrenamento unda un cantidad di atleta di alto rendimento a bin hunto na Aruba pa etrena cu Stanislav.

E reunion cu AKB y Aruba Sports Hub a ser organisa pa asina por dialoga riba un posibel colaboracion pa traha riba diferente proyecto pa engrandece e deporte di Karate y subi e nivel di nos atletanan local. A papia di diferente idea interesante, cu sigur lo por yuda na eleva e nivel y haci e deporte di Karate aun mas atractivo pa atrae hobennan pa kier practica e deporte. Comite Olimpico Arubano (COA) ta contento di por a reuni cu ambos grupo y ta mira gran posibilidad pa un colaboraion na bienestar di deporte di Aruba. #TEAMARU #COA #ARUBA #KARATE