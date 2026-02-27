Fundacion Epilepsy Aruba ta prepara pa Purple Day – 26 di maart

Fundacion Epilepsy Aruba ta trahando duru i cu hopi entusiasmo pa conmemora Purple Day, dia internacional di concientisacion riba epilepsia, cu lo tuma luga riba 26 di maart.
Durante e siman nan aki, nos ta den pleno preparacion pa comparti mas informacion den skolnan, cu maestro(a)nan, mayor, studiante i cualkier persona cu kier sa mas tocante epilepsia. Nos meta ta pa crea mas comprension, baha e stigma i duna comunidad e herment necesario pa reacciona corectamente si un persona tin un seizure.
Epilepsia no mester ta algo cu ta wordo teni den silencio. Cu e informacion corecto, nos por crea un comunidad mas sigur, mas consciente i mas solidario.
Nos ta invita tur hende di Aruba pa bisti biña riba 26 di maart pa mustra apoyo i solidaridad cu tur persona cu ta biba cu epilepsia i nan famianan.
Si skolnan, organisacionnan of particularnan kier mas informacion, un charla of colaboracion, nan por tuma contacto cu Margarita na +297 593 5806 y/of Maryla na +297 594 5362.
Tambe por follow nos facebook page Fundacion Epilepsy Aruba.
Huntu nos por haci diferencia.