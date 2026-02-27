Reflexion Diabierna 27 Februari 2026.

Awe nos ta mira otro fin di siman ta jega atrobe, y nos ta den cuaresma y nos kier cuminsa na gradici tempran nos bon Dios pa tur cos cu E ta hasi pa nos.
Nos Dios ta stima su creacion, E ta stima su yuinan y kier mira nan tur felis un dia bandi Dje.
Hesus a bisa nos, esun cu pidi, lo ricibi, ken cu busca lo hanja, y ken cu bati, porta lo habri pe.
Aki nos ta mira con generoso nos bon Dios ta pa nos.
Maske cuanto un pecador por a faya, Señor semper lo habri man grandi pa recibié, y lo pordone.
Ya caba nos ta hanja un bunita bida regalo, cu nos por manese y gosa di tanto cos bunita caba.
Riba dje tur mainta por manese y lanta den un bunita tempo y gosa di un naturalesa excelente cu pajaritonan cantando hopi bunita pa nos.
Un solo cos nos mester hasi ta cumpli cu su leynan y hiba un bida según su reglanan.