Diabierna mainta un chauffeur a capta momento cu un dama peaton ta canando pa bay trabao y ta ser sorprendi pa cachonan cu riba caya! Doñonan di e cachonan ta e problema stima nan bestia tene nan den bo cura! No laganan sali dor di bo cura of no tin ni cria e bestianan ey.
1 thought on “[VIDEO] Ki dia peatonnan, motociclistanan y hasta automobilistanan por cana of pasa trankil riba caminda?”
Bon dia,
Nos tin un ley caba.
Lastimamente nos NO tin e sabuderia di doñonan di cacho, c.q. esun cu eigenlijk ta responsabel pa nan pa duna cuido y guia di cachonan concerni.
Tampoco nos tin un gobierno (varios biaha caba) cu ta tuma su responsabilidad pa duna en polis e herment y e opdracht pa actua.