Luna di Locura cu Lotto 5 Himno y Bandera Edition! Cu cada 2 Lotto 5 riba e mesun ticket, ricibi 1 Lotto 5 loco extra completamente gratis!

ORANJESTAD, Aruba – 27 di februari 2026: Luna di maart lo ta un Luna di Locura cu Lotto 5 en conexion cu celebracion di Himno y Bandera! Cu cada compra di 2 set di number di Lotto 5 riba e mesun ticket, bo ta ricibi un Lotto 5 loco extra completamente gratis ariba e mesun ticket.

Si bo cumpra 4 Lotto 5 riba e mesun ticket bo ta ricibi 2 Lotto 5 loco completamente gratis. Si cumpra bo 6 Lotto 5 riba e mesun ticket bo ta ricibi 3 Lotto 5 loco gratis. Kiermen mas Lotto 5 bo cumpra riba e mesun ticket, mas Lotto 5 loco bo ta ricibi gratis y asina mas chens bo tin pa gana e jackpot di Lotto 5!

Lotto 5 ta costa solamente 4 florin pa ticket y bo por combina bo 5 numbernan for di 01 te cu 35. Pidi bo rebendedo pa bo 2 set di 5 numbernan riba e mesun ticket y asina bo ta ricibi un Lotto 5 loco completamente gratis. Si bo no sa cua numbernan pa kies, bo ta pidi bo rebendedo pa 2 Lotto 5 loco riba e mesun ticket y ricibi un tercer Lotto 5 loco completamente gratis.

E promocion aki ta valido pa henter e luna di maart cuminsando desde diadomingo 1 di maart te cu dia 31 di maart 2026 pa e sorteonan di Lotto 5. Por cumpra bo weganan di Lotto te cu 7:30PM na bo rebendedo preferi. Sorteo di Lotto 5 ta hunga riba tur diaranson y diasabra anochi pa 7:45PM na TeleAruba pero tambe por wak sorteo di Lotto riba nos pagina di Facebook y YouTube.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: play.lottoaruba.com pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.