Posted in INCIDENTE Dama di 31 aña a cay den baño y su rudia robes a sali for di luga 09:47 February 27, 2026 Leave a comment Diabierna mainta a drenta informe di cu un dama a cay den baño y su rudia a sali for di luga na Mazurka, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a baha bay atende e dama y mester a transporte pa hospital.