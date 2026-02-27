 Posted in INCIDENTE

Dama di 31 aña a cay den baño y su rudia robes a sali for di luga

09:47  February 27, 2026  Leave a comment

Diabierna mainta a drenta informe di cu un dama a cay den baño y su rudia a sali for di luga na Mazurka, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a baha bay atende e dama y mester a transporte pa hospital.

