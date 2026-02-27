Motociclista herida den un accidente cu auto dilanti ex-La Fama

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di ex-La Fama, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un brommer unda cu e chauffeur di un auto Suzuki Vitara biniendo for di pabao den Caya G.F. “Betico” Croes a malcalcula e velocidad y distancia di e brommer biniendo for di Van Leeuwenhoekstraat y a sali su dilanti anto e brommer a dal e Suzuki den banda. Debi na e impacto e motociclista a resulta herida y tabata keha di dolor di lomba. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes ya cu e victima no kier a bay hospital e personal di ambulans a consulta cu e huisarts y esaki a bisa pa e bay busca e remedi cu ela recete.