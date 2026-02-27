[VIDEO] Accidente unda un auto a kentel cu dama y un mucha herida na Monserat

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente na Monserat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e dama chauffeur di un Honda Fit biniendo for di Figaroastraat a subi bay zuid net ora cu un Nissan Rogue tabata bayendo nort den Riberostraat y a bay dal e Fit y bolter e den banda. Den e Honda Fit tabata tin un mucha cu a haya un corta na su man mientras e dama ta keha di dolor. Na yegada di e 2 ambulans nan a atende y transporta e victimanan pa hospital.