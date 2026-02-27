Awe tabatin sentencia den e caso Bromelia

Corte den prome instancia a dicta sentencia awe den e caso penal ‘Bromelia’ contra e homber K.R.V., ex-dirigente di SSA (Stichting Sportsubsidie Aruba). V. di 30 aña di edad a wordo condena na un castigo di 16 luna di prison, di cual 10 luna ta condicional, cu un tempo di prueba di tres aña. Ademas, el a wordo saca pa un periodo di cinco aña di e derecho pa traha como ambtenaar.

Hues a describi como “shocking con facilmente e sospechoso a pasa, y por a pasa, na comete fraude riba e escala grandi aki”.

a usa su funcionnan pa coy placa di SSA. Segun hues, tanto e gravedad di e hechonan como e violacion di confiansa den gobierno, ta hustifica un castigo di prison parcialmente incondicional. Corte kier manda un mensahe hopi cla: abuso di fondonan publico y di e funcion di ambtenaar no por wordo tolera na ningun manera y mester wordo castiga severamente.

E sospechoso a causa daño considerabel na integridad di gobierno y a perhudica Pais Aruba financieramente. E placa ku el a coy, tabata destina pa organisacionnan deportivo cu tin gran necesidad di e fondonan aki. Corte ta sali for di e pensamento cu V. a actua puramente pa hamber pa placa.

Como castigo adicional, Hues a kita su derecho pa sirbi como ambtenaar pa e periodo ya menciona.

a bergonsa gravemente e confiansa cu hende mester por tin den un ambtenaar. Corte kier, cu e castigo duna, proteha comunidad di Aruba door di evita cu algo asina lo ripiti su mes y simultaneamente manda un señal cu violacionnan di integridad den gobierno ta inacceptable y ta bin cu consecuencia tambe.

Fraude cu fondonan publico ta afecta no solamente gobierno, sino tambe ta zwak e fundamentonan di Estado di Derecho. Hechonan manera den e caso ‘Bromelia’, ta debilita e confiansa di ciudadanonan den gobierno, ta reduci e resiliencia di instancianan y ta contribui na criminalidad ondermijnend cu ta perhudica comunidad den su totalidad. Ministerio Publico y Landsrecherche lo sigui pone di nan incansablemente pa traha riba e tipo di casonan aki.

Vandaag uitspraak in zaak Bromelia

Het Gerecht in eerste aanleg heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaak Bromelia tegen K.R.V., voormalig bestuurder van de Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA). De 30-jarige V. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 10 maanden onvoorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast is hij voor vijf jaar ontzet uit het recht om het ambt van ambtenaar te bekleden.

De rechter omschreef het als “schokkend hoe gemakkelijk de verdachte is overgegaan, en over kon gaan, tot deze grootschalige fraude”. Verdachte heeft zijn functies gebruikt om gelden van SSA af te pakken. Volgens de rechter rechtvaardigen zowel de ernst van de feiten als het geschonden vertrouwen in de overheid een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarmee wil het Gerecht een duidelijk signaal afgeven: het misbruiken van publieke middelen en van de ambtelijke functie kan op geen enkele wijze worden getolereerd en moet streng worden bestraft.

De verdachte heeft met zijn handelen aanzienlijke schade toegebracht aan de integriteit van de overheid en het Land financieel benadeeld. Het geld dat hij het Land afhandig heeft gemaakt, was bestemd voor sportorganisaties die deze middelen hard nodig hebben. Het Gerecht gaat ervan uit dat hij uit pure geldzucht heeft gehandeld.

Als bijkomende straf is de ontzetting uit het ambt opgelegd. Het vertrouwen dat in een ambtenaar moet kunnen worden gesteld, is door V. ernstig beschaamd. Met deze straf wil het Gerecht de samenleving beschermen door herhaling te voorkomen en tegelijkertijd ook duidelijk maken dat integriteitsschendingen binnen de overheid onaanvaardbaar zijn en niet zonder gevolgen blijven.

Fraude met publieke middelen treft niet alleen de overheid, maar ondermijnt ook de fundamenten van de rechtsstaat. Dergelijke feiten verzwakken het vertrouwen van burgers in de overheid, tasten de weerbaarheid van publieke instellingen aan en dragen bij aan ondermijning die de samenleving als geheel schaadt. Het openbaar ministerie en de Landsrecherche blijven zich onverminderd inzetten om dit soort zaken aan te pakken.