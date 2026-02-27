Aruba presente na ANATO 2026 Un vision reforsa pa crecemento regional, conexion aereo mas ampleo y un turismo mas consciente  

Aruba a participa un bes mas na ANATO, un di e vitrina, esta ‘showcase’, turistico mas importante den Latino America, cu a tuma luga entre 25 y 27 di Februari na Corferias, Bogota. Den e edicion aki, Aruba a presenta un propuesta enfoca riba consolidacion di e mercado Colombiano y Latino Americano, fortalecemento di conectividad aereo y evolucion pa un turismo di mas balor y mas consciente.

Cu un delegacion di 29 representante di sector priva incluyenado hotelnan, DMC, operadornan di tour y servicio specialisa, Aruba ta reafirma su compromiso profundo cu e mercado Latinoamericano. ANATO ta sirbi como un plataforma esencial pa amplia y fortifica aliansanan y pa mustra mas di loke Aruba ta ofrece como destinacion. E tema e aña aki tabata “Colombia abierta al mundo” y a conta cu mas di 1.600 exposicion y un publico di alrededor di 10 mil participante pa dia.

E ekipo di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a tene un agenda intensivo durante ANATO na Colombia, incluyendo entrevista cu diferente medionan, reunionnan strategico cu aerolineanan manera Avianca, Wingo, Copa y Gol, y reunionnan cu socio importante di trade turistico. Nan a inaugura tambe e booth di Aruba na Vitrina Turistica hunto cu embahadora di Reino Hulandes, Señora Reina Buijs, y Holland House.

Impacto fuerte di mercado Latino America

Aruba a ricibi 1.515.102 bishitante internacional den 2025, un aumento di 6.6% compara cu 2024. Region Latinoamericano a contribui cu 231.939 bishitante, un crecemento notable di 27%, aumentando participacion regional te 15%. Esaki ta confirma e rol esencial di e region pa Aruba.

E strategia ta pa stabilisa mercado di Colombia y diversifica dentro di Colombia. E perfil di bishitante di Brasil, Chile, Argentina ta significante y pesey mes e strategia conforme ‘high value markets’ ta pa crece e mercadonan aki. A sigura mas vuelo di LATAM Airlines entrante April cu ta move di 5 pa 7 vuelo semanal. Ademas, a introduci vuelonan non-stop for di Argentina entrante Januari 2026 y ta conta cu expansion di COPA y hopi frecuencia di Avianca entre otro. A.T.A. ta gradici principalmente nos socionan di aeropuerto kende ta traha di cerca pa cu e logronan aki. Tur ta cuadra cu e strategia y esaki ta dunando su fruto! Crecemento di e mercadonan di prioridad strategico lo aporta na un total di 8% di crecemento, mientras cu Colombia, Ecuador y Peru lo mantene un ritmo mas stabiel.

Un aña di union cultural y presencia regional

E trabou den exterior ta sigui. Aña 2026 ta carga di celebracion y simbolismo cultural: 50 aña di Himno y Bandera di Aruba, 40 aña di Status Aparte y 200 aña di relacion comercial entre Reino Hulandes y Colombia. A.T.A. lo organisa actividadnan den henter region di Latino America, incluyendo celebracion di 18 di Maart hunto cu media pa honra simbolonan nacional di nos isla. Aruba tambe lo participa den Copa Colsanitas y lo presenta evento gastronomico nobo pa mustra cultura culinario di isla, un di e experiencianan cu biaheronan Latinoamericano ta aprecia mas.

E resultadonan y proyeccionnan pa 2026 ta reforsa cu Latino America ta keda un mercado esencial pa Aruba. Diversificacion ta un pilar central den e strategia di A.T.A., y cu un enfoke mas consciente riba desaroyo turistico. Den colaboracion constante cu diferente socio den region, A.T.A. ta compromete pa sigui cu un modelo di turismo mas responsabel, di balor halto y alinea cu e cambio den demanda di biaheronan actual.