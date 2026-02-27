Evacuacion medico for di un barco crucero 

Diabierna mainta, 27 di februari, Centro Operacional Maritimo (MOC) di Wardacosta a ricibi un yamada for di un barco crucero den necesidad di asistencia medico. E barco tawata nabega noord di Aruba.

Ta trata di un hende homber turista di nacionalidad Aleman di 76 aña di edad, cu ta sufri di pulmonia. Na un dado momento e problema di respiracion tambe a afecta movecion di e persona su curpa.

Personal di MOC a tuma contacto cu e medico di CITRO na Corsou, cu a constata cu e persona mester ricibi tratamento medico mas lihe cu ta posibel.

Inmediatamente a alerta personal di e helicopter di Wardacosta pa sali den direccion di e barco, pa asina por hiba e pashent Queen Beatrix International Airport na Aruba.

Miembro nan di ambulance tawata presente na aeropuerto pa asina hiba a turista hospital pa ricibi tratamento medico.

Medische evacuatie van cruiseschip ten noorden van Aruba

Vrijdagochtend 27 februari ontving het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht een melding van een cruiseschip dat medische hulp nodig had. Het schip bevond zich ten noorden van Aruba.

Het ging om een 76-jarige Duitse toerist met een longontsteking. Zijn ademhalingsproblemen namen toe, waardoor zijn toestand verslechterde.

Het Maritiem Operatie Centrum nam contact op met een arts van CITRO op Curaçao. De arts adviseerde dat de patiënt zo snel mogelijk medische behandeling moest krijgen.

De helikopter van de Kustwacht werd direct ingezet om de patiënt van het schip te halen en over te brengen naar de Queen Beatrix International Airport. Daar stond een ambulance klaar om hem naar het ziekenhuis te vervoeren voor verdere behandeling.