Pa inspira e siguiente generacion: ELMAR hunto cu KIVI a bishita EPB y EPI en conexion cu Engineers Week

Oranjestad, Aruba – 27 februari 2026 – En conexion cu Engineers Week, un celebracion mundial dedica na profesion di ingenieria, NV ELMAR hunto cu Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) a bishita diferente scolnan tecnico riba e isla, incluyendo EPB Hato, EPI y EPB San Nicolas, pa comparti conocemento y inspira e siguiente generacion di ingenieronan.

Durante e bishita, NV ELMAR y KIVI a presenta un tayer educativo dividi den dos seccion. E prome parti a concentra riba distribucion di coriente; con e sistema ta traha y con e “grid” nacional ta conecta y funciona. Mientras cu studiantenan tecnico normal ta siña riba instalacion di un cas of parcela, NV ELMAR a mustra nan con distribucion di coriente riba nivel nacional ta algo unico y mas amplio.

E tayer no tabata solamente un presentacion teorico, pero tambe un experencia “hands-on” unda cu e studiantenan mes a traha un sistema miniatura di distribucion di coriente. Segun Audrey Croes, PR & Communications Officer di NV ELMAR, e entusiasmo tabata evidente:

“E siman aki ta Engineers Week, cu tin dos meta importante: celebra e trabou di ingenieronan rond Aruba y inspira e siguiente generacion. Nos ta aprecia mira e interes y gana di siña algo nobo.”

Jonathan van der Linden, Hefe di Operacion di NV ELMAR, a splica cu e iniciativa aki ta parti di un proyecto mas grandi pa inclui scolnan di Aruba den e celebracion. E prome dia a inicia na EPB Hato, despues a sigui cu EPI y EPB San Nicolas.

El a indica cu e meta ta pa duna studiantenan mas informacion riba con e grid di ELMAR ta traha, y alabes incentiva nan pa considera un futuro den ingenieria.

“E mundo di ingenieria ta hopi grandi. Tin diferente caminda cu un por sigui. Tin momento cu por ta dificil, pero tin hopi oportunidad y specialisacion cu por scoge.”

Di banda di educacion, e scolnan a expresa su aprecio pa e colaboracion continuo cu ELMAR. Durante varios aña, ELMAR a brinda oportunidad di stage pa studiantenan, y tin varios cu a termina nan estudio y despues a sigui nan trayecto profesional na ELMAR.

Elthon Lampe, miembro di KIVI, a indica cu KIVI ta asociacion di ingenieronan na Hulanda y cu Aruba ta forma parti di e red aki. E aña aki durante Engineers Week, hunto cu ELMAR, nan a scoge pa bai directamente na scolnan pa mustra con e sistema di distribucion di coriente ta traha y tambe papia riba tecnologia nobo cu por yuda Aruba sigui progresa den uzo di electricidad.

Inspirando e Futuro

Cu e iniciativa aki, NV ELMAR y KIVI ta reafirma nan compromiso pa sigui fortalece e sector tecnico di Aruba, crea mas conciencia riba e importancia di ingenieria, y motiva hobenan pa sigui un carera cu ta esencial pa desaroyo y sostenibilidad di nos pais.