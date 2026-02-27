Grupo Despegar a premia Aruba como e destinacion lider den Latino America

“El destino con mayor crecemento en ventas en Latino America. Y este reconocemento es para Aruba”, asina a anuncia diaranson anochiriba escenario durante un evento organisa pa Grupo Despegar naCumbia House na Bogota. Ronella Croes, CEO di Aruba TourismAuthority acompaña pa Jordan Schlipken-Croes, director di A.T.A.Latino America, a acepta e premio aki den nomber di e entidad cu tincomo meta pa promove y desaroya turismo riba nos isla.

E reconocemento tabata un combinacion di relacion comercial cu e partnernan principal di grupo Despegar cu ta inclui marcananrenombra manera Viajes Falabella, HotelDo, entre otronan. E evento a reuni e instancianan di biahe cu a traha cu e grupo na nivel di Latino America, mas di 7.000 agencia, como tambe e cadenananhotelero principal di Colombia y e otro mercadonan strategicomaneha for di Colombia, manera Peru, Ecuador y Argentina. En general, a conta cu e hotelnan y e aliadonan di mas importante conecta na e red comercial di e grupo den e region.

Durante e evento a realisa un premiacion breve, caminda a entrega aproximadamente 10 reconocemento na e parternan cu mas a destaca, entre nan 2 destinacion , hotelnan y e top agencianan. E tabata un espacio enfoca riba fortalecemento di relacionnan comercial cu e aliadonan principal.

Siman di ANATO

Despegar ta hunga un rol esencial y ta participa den grandi na e conferencia “Vitrina Turistica” di e Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO. E aña aki ANATO a tumaluga for di 25 te cu 27 di februari na Bogota cu e tema “Colombia abierta al mundo” y a conta cu mas di 1.600 exposicion y un publicodi alrededor di 10 mil participante pa dia.

“Aruba Ariba”

E sorpresa aki a cay den masha bon tera cerca Ronella Croes. E CEO di A.T.A. a gradici tur cu a traha duro pa Aruba por a sobresali y paprome biaha den historia ta logra un semehante reconocimento. El a referi na e ekipo di A.T.A. Latino America pero tambe e oficina principal di A.T.A. na Aruba, sin lubida tur partner cu a reconoce cuora traha hunto ta logra cosnan grandi. Ronella Croes a subraya cunomber di Aruba a resalta banda di un pais manera Panama, considera un “hub turistico” importante pa Latino America. Y nos, Aruba…un isla chikito den Caribe, ta resulta esun cu a crece mas y como tal ta regresa cas cu e premio principal.

“Pa pone un poco mas den contexto, Despegar ta representa no menos di 22% di tur pasahero cu ta yega Aruba desde Latino America, pues ta un socio masha importante cu a presenta un premio hopi prestigioso na nos, esta pais lider pa nan pa e region completo di Latino America”, tabata palabranan di Ronella Croes.

“Orguyo”

E palabra cu mas a resalta den e prome reaccion di Jordan Schlipken-Croes, director di A.T.A. Latino America tabata “orguyoso”. “Pasobra ta haci un trabou cu e intencion pa logra nos obhetivonan, pero nunca bo ta spera di ricibi un reconocemento. Awo ricibi un reconocemento semper ta special, pero ora ricibi un reconocementodi un compania cu tin un balor di dos biyon di Dollar Mericano, un compania cu ta e mas grandi den Latino America, realmente ta un honor hopi grandi pa Aruba”. Jordan Schlipken-Croes a termina sigurando cu esaki, atrobe, ta un momento di orguyo pa henter e ekipo di A.T.A. y pa Aruba henter!

Tocante Grupo Despegar

Despegar ta e agencia di biahe online lider den Latino America, cumas di 25 aña di experiencia y operacion na mas di 20 pais, incluyendo un presencia fuerte na Colombia. E ta ofrece un plataforma integral pa reserva vuelo, hotel, pakete, huur di auto y actividadnan.

A funda Despegar na aña 1999 y desde cu a fund’e e ta un ehempel di digitalisacion di turismo den e region. Despegar ta presente naColombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay.

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

A funda Aruba Tourism Authority ‘Sui Generis’ dia 1 di januari 2011. Un organisacion independiente, pero den un esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interesturistico entre socionan local y internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e e modelo di “High Value-Low Impact”, un balans entre di un banda aumenta e balor economico di e bishitante y na otro banda posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel. E meta ta paaumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di cantidad.