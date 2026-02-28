—-Cuerpo Policial Ta Informa—-

BINGO! UNIT NARCOTICA CU ENTRADA HUDICIAL, 1 DETENCION Y UN CANTIDAD GRANDI DI DROGA Y PLACA CONFISCA

Diabierna atardi Unit Narcotica a haci un entrada hudicial na un percela na Noord den bario di Kamay. Trabou duro y un investigacion relampago a conduci cu a canta bingo!

A encontra un gran cantidad di placa tambe droga. Tur esakinan a keda confisca.

A detene tambe un hende homber naci na Aruba di 62 aña.

Pa e accion aki a haci uzo di diferente departamento di Cuerpo Policial. Entre otro Flex Team, polis uniforma, K-9 Unit, BFTO y RRT.

E accion aki tin di haber cu bendemento di droga for di percela.

Cuerpo Policial ta keda haci un apelacion na nos comunidad cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.