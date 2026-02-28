[VIDEO] Chauffeur burachi deteni despues di a causa accidente na Rudolf Arendsstraat

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente na Rudolf Arendsstraat/ Emmastraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Toyota Yaris biniendo pariba riba Rudolf Arendsstraat no a para pa duna un Suzuki Swift preferencia na e crusada cu Emmastraat y nan a dal den otro. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Na e sitio e chauffeur di e Yaris a cuminsa haci fastioso y polis a dicidi pa test e chauffeur y a bin resulta cu e ta bao influencia di alcohol y polis a detene. Door di e impacto e Swift no por a sigui move riba su mesun forsa y mester a busca un takelwagen pa hib’e for di e sitio mientras e Yaris a djies ser pusha un banda.