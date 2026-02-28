[VIDEO] Dama chauffeur a keda herida cu corta na cara den accidente spiel cu spiel riba caminda di Tanki Leendert

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida pazuid di rotonde Tanki Leendert banda di Acropolis Plaza, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama chauffeur di un Toyota a hala mucho na su man robes y e spiel di su auto a bay dal riba e spiel di e auto contrario Mitsubishi y fragmentonan di su spiel a bay corta e dama na su cara. Na yegada di e ambulans a atende e dama y a transporte pa hospital mientras e chauffeur di otro auto a djies haya un corta chikito pero a ser atendi na e sitio mes.