Reflexion Diasabra 28 Februari 2026.

Awe nos ta relaha, riba un dushi dia, cu nos por plania nos coi hasi, y hinka e dia den otro pa logra lo máximo di e dia, pa ta un dia exitoso.
Nos ta lanta pa nos gradici nos bon Dios y gradici Señor pa tur cos bon.
Manera Ezekiel ta bisa den su lectura, Es cu jama su tuman of prohimo pa cabes duro mester presenta na corte supremo.
Es mas, es cu jama su ruman of prohimo pa idioot, mester bai fierno.
Esaki ta mustra awendia palabra común cu ta usa cu ken cu ta.
Cuanto studiante ta tende esey tur dia den banki school !!
Awendia tur sorto di ofensa ta skucha diariamente.
Antes tabata tin hopi respet pa otro.
Cu por ejempel bo majornan tin bishita y bo mester pasa so dilanti nan, ta corta bo un wowo y bo sa cu masoro bo ta hanja.
Ki mishi bo bin cu algo cu no ta di bo cas !
Unda bo a hanje !!
Hibe bek y lihe !!