[VIDEO] Accidente cu varios hende herida entre 3 auto na Sero Biento

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Home Best Supermarket, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Hyundai Avante biniendo di zuid a bay bira na man robes pero no a duna preferencia na e Toyota MarkX biniendo di nort y a bay dal e Hyundai mand’e bay dal un Nissan Latio RHD cu tabata para wardando pa sali bay zuid y a dal e den banda kibrando e glas di banda robes spart glas riba un baby. E baby no a resulta herida pero si splinternan di glas a bay riba dje y su cara. Den e Latio tambe tabata tin un dama sinta na banda robes pues na e banda di e impacto. Den e Hyundai tabata tin un dama na stuur y un hobencita na banda cu tambe tabata keha di dolor. E chauffeur di e MarkX mes no a resulta herida. Na yegada di e 2 ambulansnan y e rapid reaponder nan a atende tur victima na e sitio mes.