Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu baby herida dilanti Parlamento, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Jac GS3 no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Chevrolet Aveo. Como cu den e Gac tabata tin un baby cu a dal su cabes polis a pidi pa ambulans controle. Na yegada di e ambulans nan a atende e baby y ta mustra cu tur cos ta ok y no mester bay hospital.
Chauffeur cu baby den auto no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto
